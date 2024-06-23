خبير: أهداف دولة الاحتلال الخاصة تتلاقى مع جماعة الإخوان

قال هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أهداف دولة الاحتلال الخاصة التقت مع جماعة الإخوان المتمثلة في توسيع قطاع غزة، من خلال اقتطاع منطقة تمتد من رفح للشيخ زويد، وتقديم تنازلات لم تقدم من قبل أي حاكم مصري.

وأضاف "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أجهضت مخطط جماعة الإخوان الإرهابية في سيناء لتحويلها إلى ولاية جهادية تحت سيطرة جماعة الإخوان وفقًا للإتفاق بين الجماعة والتكفيريين، من خلال شن عمليات إرهابية مكثفة على مؤسسات ومرافق الدولة والقبائل.

وأشار إلى أن مصر نجحت في إجهاض المخطط الخبيث مجددًا من خلال القضاء على الإرهاب في سيناء بصورة كاملة، وهدم الأنفاق، وتقويض نشاط التكفيريين، وتمتين سيناء بالجسد المصري، من خلال مشروع تنمية شامل يشمل توطين البدو، واستئصال بؤر الجريمة.