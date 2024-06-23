خبير: الإخوان تفتت بعدما اصطدمت بصخرة الدولة المصرية الصلبة

قال هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى حالة من التمزق والتيه والإحباط، وبدأت تتفتت بعدما اصطدمت بصخرة الدولة المصرية الصلبة.

وأضاف "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية حرمت جماعة الإخوان من التفرد في السلطة من خلال ثورة 30 يونيو.

ولفت إلى أن أحد أسباب تمكين جماعة الإخوان من السلطة في مصر يعود إلى استعداد الجماعة عن التنازل عن جزء من سيناء، لتكون وطنًا بديلاً للشعب الفلسطيني، وبذلك تنال الجماعة الرضا الغربي والامريكي، فضلاً عن نسف الثواب الإسلامية والعربية مثل ثوابت القدس، وإقامة الدولة الفلسطينية.