تقيم مكتبة القاهرة الكبرى معرضا فنيا بعنوان ثورة 30 يونيو للفنانه هويدا ابراهيم تحت إشراف مدير المكتبة يحيى رياض يوسف؛ وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري فى الساعة الخامسة مساء.
ثورة 30 يونيو" إرادة شعب " شهدت مصر على مدار 11 سنة طفرة تنموية ونهضة شاملة فى القطاعات جميعا، حيث نجحت ثورة 30 يونيو فى وضع أول لبنة ببناء الجمهورية الجديدة، مرورا بمراحل وتحديات كبيرة على المستويين المحلى والعالمى، وصولا إلى تحقيق الاستقرار، لتبدأ رحلة الإنجازات مرحلة تلو الأخرى فـ 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى إلى التحديات والإنجازات.
ثقافة
الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل بثورة 30 يونيو بمعرض فني
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تقيم مكتبة القاهرة الكبرى معرضا فنيا بعنوان ثورة 30 يونيو للفنانه هويدا ابراهيم تحت إشراف مدير المكتبة يحيى رياض يوسف؛ وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري فى الساعة الخامسة مساء.
تقيم مكتبة القاهرة الكبرى معرضا فنيا بعنوان ثورة 30 يونيو للفنانه هويدا ابراهيم تحت إشراف مدير المكتبة يحيى رياض يوسف؛ وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجاري فى الساعة الخامسة مساء.