وكيل “صحة مطروح”: تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الحمام المركزي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بدء تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الحمام المركزي؛ لخدمة مرضى الحالات السريرية المتوسطة ممن تتطلب حالاتهم الصحية رعاية دقيقة بعد الجراحة أو بعد الفصل عن أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أن وحدة الرعاية المتوسطة تم تجهيزها بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال تفقده لمستشفى الحمام المركزى مطلع الشهر الجاري، وتضم عدد 5 أسرة عناية مجهزة بجهاز مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية للمرضى على مدار 24 ساعة، وأجهزة ضخ محاليل، فضلًا عن الفريق الطبي المدرب من أطباء وتمريض الذي تضمه الوحدة تحت إشراف الدكتور رفيق صلاح الدين مدير مستشفى الحمام المركزي.

وكيل صحة مطروح: الرعاية المتوسطة تمهد لانتقال المرضى للقسم الداخلي عقب تحسن حالتهم

وأوضح الدكتور مبروك سالم أنه من خلال وحدة الرعاية المتوسطة يتم استكمال العلاج لحالات الرعاية الحرجة التى تبدأ فى التحسن مما يوفر فرصة أكبر لاستقبال حالات أكثر تعقيداً بالرعاية الحرجة الحالية بمستشفى الحمام المركزي، إضافة إلى استقبال حالات الرعاية المتوسطة ومتابعة حالات الأقسام الداخلية حال ظهور أية أعراض تحتاج لرعاية من نوع خاص؛ مما يعد تخفيفا للعبء عن كاهل المرضى ووفقا للتوجيهات المستمرة للواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع وكيل وزارة الصحة حديثه، أن الرعاية المتوسطة توفر انتقال آمن للمريض من الرعاية الحرجة إلى الأقسام الداخلية، لافتا إلى أن المريض الذي يغادر وحدة العناية المركزة قد يكون معرضا للخطر عند نقله مباشرة إلى العنابر العادية، حيث أن الرعاية المتوسطة تتمتع بالمراقبة الملائمة للمريض وفي حال تحسن حالته تؤهله للانتقال للقسم الداخلي بأمان حتى تمام الشفاء.

وكيل صحة مطروح: الرعاية المتوسطة تخفف العبء عن الرعاية المركزة

وأضاف الدكتور مبروك سالم، أن وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الحمام المركزي تعتبر من ثمار زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للمستشفى، والدعم المستمر من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، وتسهم في تخفيف الضغط على الرعاية الحرجة المركزة، بما يسمح باستقبال الرعاية الحرجة لعدد أكبر من المرضى ذوى الحالات الحرجة، وتقليل معاناة مرضى الحالات الحرجة فى توفير أماكن لهم في المستشفيات الخاصة، وتوفيرها بمستشفيات وزارة الصحة ومنها مستشفى الحمام المركزي.

وكيل “صحة مطروح”: تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الحمام المركزي

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