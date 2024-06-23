ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: الخبرة المكتسبة من الجمهور العربي قللت من تأثير التيار الإسلامي

هشام النجار، الباحث
هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تأمل أن تستخدم الحرب على غزة في  تحريض قطاع من الجمهور العربي  ضد الحكومات، لاستنساخ ما حدث في  أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر، وفي سوريا بعدما حدث من انتفاضات في الربيع العربي.

وأضاف "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماهير العربية تعلمت من الربيع العربي، وهي حريصة على عدم الوقوع في آتون الصراعات مرة أخرى، والحفاظ على تماسك ما تبقى من الدول العربية في حالة تماسك. 

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الخبرة المكتسبة من الجمهور العربي قللت من تأثير التيار الإسلامي في الدول العربية.

هشام النجار جماعة الإخوان أفغانستان الربيع العربي تأثير التيار الإسلامي