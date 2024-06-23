خبير: الخبرة المكتسبة من الجمهور العربي قللت من تأثير التيار الإسلامي

قال هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تأمل أن تستخدم الحرب على غزة في تحريض قطاع من الجمهور العربي ضد الحكومات، لاستنساخ ما حدث في أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر، وفي سوريا بعدما حدث من انتفاضات في الربيع العربي.

وأضاف "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماهير العربية تعلمت من الربيع العربي، وهي حريصة على عدم الوقوع في آتون الصراعات مرة أخرى، والحفاظ على تماسك ما تبقى من الدول العربية في حالة تماسك.

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن الخبرة المكتسبة من الجمهور العربي قللت من تأثير التيار الإسلامي في الدول العربية.