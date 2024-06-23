خبير: جماعة الإخوان تستخدم القضية الفلسطينية لتحقيق مصالح "ضيقة"

قال هشام النجار، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت استخدام القضية الفلسطينية لتحقيق مصالح ضيقة سواء للمزايدة على الجهود العربية المخلصة، والرموز الوطنية المخلصة.

وأضاف "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعة الإرهابية وظفت القضية الفلسطينية لجمع التبرعات، واستخدام التبرعات في أنشطة الجماعة.

وأشار إلى أن الكثير من القيادات الإخوانية اعترفوا بأن الجماعة تستخدم هذه التبرعات لتمويل الأنشطة السرية، وأنشطة التمويل الخاصة للجماعة.