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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

فتاة السبب.. القبض على المتهم بالشروع في قتل عامل طعنا بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بالشروع في قتل عامل طعنا بسلاح أبيض مطواه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب صداقة فتاة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال عامل مصاب بجروح طعنية وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع المصاب اتهم عاطل بالتعدي عليه والشروع في قتله بسلاح أبيض مطواه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على صداقة فتاة ، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم النيابة العامة مديرية امن الجيزة