الروائي أحمد قرني يكشف لـ "البوابة نيوز" موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة طه حسين

كشف الروائى أحمد قرنى، رئيس لجنة المسابقات والجوائز بنادى القصة، عن موعد الإعلان عن الفائزين بمسابقة طه حسين للرواية المنشورة 2024، وذلك بعد نشر القائمة الطويلة للروايات المؤهلة للفوز.

وقال "قرنى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن في نهاية شهر يوليو يكون موعد حفل توزيع الجوائز الذي سوف يحضره عدد من الشخصيات العامة ومن كتاب والروائيين وسيكون احتفالا يليق بنادي القصة العريق.

حفل جوائز طه حسين للرواية المنشورة

وأضاف: " وكما وعدنا سنقدم عددا من الجوائز التشجيعية لمن لم يحالفهم الحظ بالفوز والحقيقة أن النادي قد شهد في الفترة الأخيرة نشاطا كبيرا على كافة الأصعدة منها ندوات الورشة والندوات النقدية وتكريم الرموز ويقف خلف هذا النشاط مجلس إدارة يضم أسماء بارزة وكتابا مهمين وعل رأسهم الكاتب محمد السيد عيد رئيس مجلس إدارة النادي..النادي الذي تأسس على يد يوسف السباعي ورأسه أسماء بارزة كبيرة الآن يجدد ويطور من آليات عمله ويقف خلف هذا الجهد الكاتب محمد ناصف سكرتير عام النادي وأسماء بارزة بهيئة المكتب منهم الكاتب حسن الجوخ ود. السيد نجم وآخرون من أعضاء مجلس الإدارة عبده الزراع ود. أحمد الباسوسي والكاتبة منى ماهر".

تنشيط حركة الكتابة السردية

وتابع: "أتمنى أن تكون جائزة طه حسين جائزة قد ساهمت في تنشيط حركة الكتابة السردية وتشجيع الكتاب وخاصة أنها تحمل اسما كبيرا في عالم الثقافة والأدب والفكر وهو طه حسين عميد الأدب العربي ورائد من رواد الفكر والكتابة ومن أهم من ساهموا في تنوير العقل العربي وقد أضاف للمكتبة العربية الكثير بمؤلفاته الهامة لهذا كان اطلاق اسم طه حسين على الجائزة مهما فمن من الكتاب لا يحلم أن يحصل على جائزة تحمل اسم هذا الكاتب الكبير..سعيد بثقة الكتاب والأدباء في نادي القصة والذي عكسه الاقبال الكبير على التقدم للجائزة برغم قصر المدة المتاحة للتقديم والتي نعد في العام المقبل أن تكون أطول حتى يتاح للجميع التقدم لجائزة طه حسين".

مسابقة الكتابات السردية المخطوطة

و أشار رئيس لجنة المسابقات والجوائز، إلى أن نادي القصة يقدم أيضا مسابقة هامة في الكتابات السردية المخطوطة وهبي الأعمال السردية التي لم تنشر بعد وهي في مجالات الرواية والقصة القصيرة وأدب الأطفال ونهاية التقديم لها هو نهاية هذا الشهر وهي جائزة هامة قدمت على مدار عقودها أسماء كبيرة للحركة الثقافية في مصر وظلت تساهم على مدار سنوات طويلة في تنشيط الحركة الثقافية المصرية.

وكان قد أعلن نادي القصة عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين فئة الرواية المنشورة للعام 2024، والتى ضمت 10 روايات متأهلة، حيث تبلغ قيمة جائزة طه حسين للرواية ثلاثين ألف جنيه، وتوزع على مركزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على عشرين ألف جنيه، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على عشرة آلاف جنيه.