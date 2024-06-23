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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية تتفقد مكتب الحجر الصحي بمطار برج العرب

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
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تابعت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ سير العمل بالحجر الصحي بمطار برج العرب الدولي وكان في استقبالها الدكتور محب حبيب مدير ادارة الحجر الصحي. 
وتعرفت على جميع الخدمات المقدمة بالحجر الصحي داخل مطار برج العرب متضمنة المعاينة الصحية و التطعيمات وصحة البيئة والأغذية والعزل وعيادة الطوارئ و تسجيل البيانات.

وتوجهت “ندل” لتفقد مقر مكتب الحجر الصحي بالإمتداد الجديد لمطار برج العرب و تأكدت من جاهزيته وقد ثمنت الدور الذي يقوم به الحجر الصحي كما أثنت على مجهود العاملين.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي والدكتورة شريهان فؤاد مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.

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