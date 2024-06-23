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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

جامعة عين شمس تستقبل الأنبا إرميا الأسقف العام بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

الأنبا إرميا
الأنبا إرميا
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استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدم الأنبا إرميا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى متمنياً أن يديم الله نعمة السلام والمحبة والأمان على مصرنا الغالية وجميع أبناء الوطن.

وخلال اللقاء أعرب الأنبا إرميا عن تقديره لدور جامعة عين شمس العريقة مؤكدًا رسالتها العلمية المتميزة واسهاماتها فى بناء الوطن كما أشاد بدورها البارز فى تخطى العديد من الأحداث الجسام التى مرت بها مصر.

واعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بزيارة الأنبا إرميا للجامعة وتقديره للعديد من أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

 

 

 

 

 

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