نصائح لحماية الحوامل والرضع من ارتفاع درجات الحرارة

تعد الحرارة الشديدة خطرًا على صحة جميع الأشخاص، ويعد الرُضع والأطفال والنساء الحوامل والمسنون هم الأكثر استضعافا بصفة خاصة أمام الإجهاد الحراري، ووفقا الي اليونسيف يمكن أن تكون الحرارة الشديدة أكثر خطرًا على الرضع والأطفال مقارنة بالراشدين، وما يمكن للجفاف أن يكون خطيراً جداً أو حتى فتاكاً إذا ما أصاب الأطفال؛ إذ إن أجسادهم تجد صعوبة أكبر في تنظيم الحرارة مقارنة بالراشدين، وهم يعتمدون على الراشدين للمساعدة في حمايتهم من الحرارة العالية.

حيث تواجه النساء الحوامل خطاً أكبر أيضاً، فالحرارة العالية والجفاف يتسببان بخطر أكبر بانخفاض وزن الطفل عن الولادة، أو الولادة المبكرة، أو حتى ولادة طفل ميت. ويمكن أن تتأثر النساء الحوامل سلبياً وأن يبدأ لديهن مخاض مبكر، كما يمكن أن يصبن بمرض سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

نصائح لتجنب ارتفاع الحرارة

• إذا أمكن، قم بإسدال الستائر أثناء الوقت الأكثر حرارة في النهار، وافتح النوافذ في الليل لتبريد المنزل.

• استخدم مراوح ومبردات إذا توفرت.

ابتعد عن الحرارة

• لا تخرج أثناء الوقت الأشد حرارة في اليوم إذا كان يمكنك ذلك. حاول ترتيب أنشطتك لتقوم بها في وقت مبكر أو متأخر من النهار عندما تكون درجات الحرارة أقل.

• عندما تكون في الخارج، ضع على جلدك واقياَ من الشمس وحاول أن تبقى في الظل واستخدم قبعة أو مظلة للحماية من أشعة الشمس.

.حافظ على برودة جسمك وإماهته

• اشرب الماء في فترات منتظمة وقبل أن تعطش.

• يمكن للمبالغة في ارتداء الملابس في الحر أن يعجّل الجفاف ويجعل جسمك ساخناً بسرعة، لذا يجب ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة. وتُعتبر الملابس القطنية مثالية في الأيام الحارة للمساعدة في تقليص الطفح الجلدي الناجم عن الحر ولامتصاص العرق. وبالمثل، يوصى باستخدام أغطية قطنية للسرير بدلاً من المواد التي لا تسمح بتسرب الهواء عبرها.

• احمل معك قارورة ماء وقطعة قماش صغيرة كي تتمكن من الشرب ومن تبريد جسمك من خلال وضع قطعة قماش مبللة على رقبتك.

• حدّدما إذا كان يوجد في المجتمع المحلي مكان للتخفيف من الحر أو مراكز تبريد قريبة منك. ويمكنك أيضاً استخدام مراكز الانتظار في المرافق الصحية كمأوى مؤقت للتبريد.

