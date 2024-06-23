المعرض العام 44| ريم طلعت: حدث مهم ونافذة واسعة على الفن.. وأعمالى تجسد دور المرأة

أعربت الفنانة ريم طلعت، مصوره فوتوغرافية وإحدى المشاركات فى المعرض العام فى دورته الـ44، عن سعادتها بالتواجد وسط قامات فنية كبيرة فى مصر، موضحة انها المرة الأولى للمشاركة فى المعرض.

وقالت "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المعرض العام يُعد حدث هام جدا ونافذة واسعة على الفن، ملفتة ان مشاركتها حافز كبير لها لتطوير موهوبتها فى الأعمال القادمة.

وأضافت ان هناك أعداد كبيرة من الفنانين المتميزين شاركوا فى المعرض العام، اعطى ذلك فرصه لإظهار الإبداع والتميز والتنوع من فنانى مصر

معاناة ودور المرأة فى المجتمع

وعن اعمالها المشاركة أكدت ريم طلعت ، انها شاركت بصورتين من تصويرها ( تصوير مفاهيمي )، احدهما تسمى (خوف) و تفسر الخوف الدائم التى تشعر به المرأة من المجتمع ، والعمل الثانى تحت اسم ( تجاهل ) وهى عن تجاهل المجتمع لدور المرأة المهم و البارز، موضحة ان دور المرأة والطفل فى المجتمع من اولويات اهتماماتها.

ريم طلعت مصورة فوتوغرافية شابة، خريجة المعهد العالى للموسيقى العربية، وشاركت فى العديد من المعارض، منها معرض فرح الفوتوغرافيه، و معرض الساقية، و معرض بين الاساطير، و الواقع في قصر البارون.

المعرض العام فى دورته الـ44

كانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أقيم الحفل على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وكرمت وزيرة الثقافة عددًا من كبار مبدعى مصر والوطن العربى، والحاصلين على جائزة النيل للفنون، وهم "الفنان مصطفى الرزاز -تسلمت التكريم حرمه الفنانة الدكتورة سرية صدقي- الفنان أحمد نوار -تسلمت التكريم نجلته مى أحمد نوار- الفنان مصطفى عبد المعطى، الفنان عبد السلام عيد، الفنان السورى يوسف عبدلكى، الفنان السودانى محمد عمر خليل، الفنان العراقى ضياء العزاوى الفنان الراحل صلاح طاهر -تسلم التكريم حفيده صلاح أيمن طاهر- الفنان الراحل حسين أمين بيكار -تسلم التكريم الدكتور عمرو سامى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان-، الفنان الراحل آدم حنين -تسلم التكريم الدكتور سلوى حمدي-، الفنان الراحل محمد حامد عويس -تسلم التكريم ابنته الدكتورة علا حامد عويس، الفنان الراحل محمد طه حسين -تسلم التكريم وليد عبد الخالق-، الفنان الراحل مصطفى حسين "نقيب التشكيليين الأسبق" -تسلم التكريم الفنان الدكتور أشرف رضا-، الفنان الراحل أحمد طوغان -تسلم التكريم الفنان ياسر جعيصه. كما قامت وزيرة الثقافة بتكريم أعضاء لجنة الفرز والاختيار وهم: الفنان الدكتور طارق زبادى، الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، الفنان الدكتور مصطفى عيسى، الفنان الدكتور محمد عرابى، الفنان الدكتور حاتم شافعى، الفنان هانى محفوظ"، محسن علام، الفنان الدكتور خالد سراج، الفنان حمدى رضا، الفنان الدكتور هيثم نوار.

و تشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي : "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، و تستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو 2024، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.