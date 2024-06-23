التحقيقات حول سقوط موظف من أعلى وزارة الزراعة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول سقوط موظف من الطابق ال١٥ أعلى وزارة الزراعة بمنطقة الدقى.

وطلب النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وبيان سبب الوفاة و صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

ورجحت التحريات الاولية اقدام المتوفى على انهاء حياته بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو، من أعلى مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "خالد" سائق، موظف في إجازة مرضية لمدة عامين تنتهي في شهر نوفمبر القادم، حيث جاء المتوفي من مسقط رأسه بمنطقة أبشواي محافظة الفيوم إلي مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي محل عمله لإنهاء حياته قفزا من الطابق الـ15، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.