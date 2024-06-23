نائب محافظ البحيرة تستقبل حجاج بيت الله الحرام بمجمع مواقف دمنهور.. صور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بعثة حجاج الجمعيات الأهلية والتي تضم 399 حاج وحاجة وذلك بعد عودتهم من الأراضي المقدسة عقب الإنتهاء من أداء مناسك الحج، وذلك بمجمع مواقف دمنهور، بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، واللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف.

وأعربت نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها الغامرة بعودة ضيوف الرحمن من أبناء المحافظة إلي وطنهم وذويهم بسلام وأمان، مشيدة بإلتزامهم بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام والتي تستهدف فى المقام الأول أمنهم وسلامتهم وأداء الشعائر بشكل منظم يحافظ على قدسية الفريضة ويحقق الحفاظ على مقصد من أهم مقاصد الشريعة وهي حفظ النفس.

كما توجت نائب محافظ البحيرة، بالشكر إلى القيادة السياسية، لجهودها فى المتابعة المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتوجيهاتها بتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم وتذليل العقبات حتي عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام

وبدأت شركات الطيران في جمهورية مصر العربية، في نقل حجاج بيت الله الحرام بعد إنتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء 19 يونيو بواقع 8 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، يوميًا رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج.

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم إعداد خطة للمغادرة الحجيج من مكة المكرمة، حيث بدأت مغادرة أول افواج حج الجمعيات الأهلية المستوى الأول يوم الجمعة الماضي، وعددهم 1059 حاجا من مطار جدة إلي مطار القاهرة، بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تفويج أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، اليوم الخميس، لقضاء 4 أيام بالمدينة المنورة قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر حسب مطار الوصول.