نائب محافظ الجيزة تستقبل وفد الوكالة الألمانية في زيارتهم لسوق السمك الحضاري بالمنيب

استقبلت هند عبد الحليم نائب المحافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد الوكالة الالمانية GIZ في زيارتهم لسوق السمك الحضاري الذي تم تطويره وافتتاحه خلال شهر مايو ٢٠٢٣ وذلك لمتابعة سير العمل بالسوق باعتباره احد اهم المشروعات التنموية الناجحة، والذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الالمانية GIZ ، وجاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية والأسواق الحضارية التي تم انشاؤها .

وأكدت نائب المحافظ ان الزيارة استهدفت متابعه الحالة العامة داخل السوق وتوافد المواطنين عليه وانتظام عمليات الصيانة الدورية للمرافق داخل السوق لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الزيارة اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب و زيزي اسعد مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة ووفد الوكالة الألمانية GIZ برئاسة السيدة نيكول داث كبير مسؤولي السياسات في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والسيدة ستيفاني سورنسن نائب رئيس قطاع التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والدكتور احمد سعد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني.