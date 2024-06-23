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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. تشكيل هجومى للمجر في مواجهة اسكتلندا

المجر
المجر
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أعلن ماركو روسي المدير الفنى لمنتخب المجر تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اسكتلندا ، وذلك بعد قليل على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل منتخب المجر كالتالى:
حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.
خط الدفاع: ميلوس كيركيز، ويلي أوربان، مارتون دارداي، بينديغوز بولا، إندري بوتكا.
خط الوسط: اندراس شافير، دومينيك سوبوسلاي، كالوم ستيل.
خط الهجوم: رونالد سالاي، بارناباس فارغا.

وودع المنتخب المجرى البطولة بعد فشلة فى حصد اى نقاط خلال الجولتين الماضيتين، ليصبح رصيده صفر من النقاط.
فيما يتبقى أمل أمام منتخب اسكتلندا محتل المركز الثالث برصيد نقطة وحيده، من أجل التأهل لدور الـ 16 فى بطولة "يورو 2024"، فى حالة فوزه وهزيمة سويسرا محتلة الوصافة برصيد 4 نقاط، أمام منتخب ألمانيا المتأهل رسمى بعد حصوله على العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

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