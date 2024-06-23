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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. اسكتلندا تبحث عن معجزة التأهل أمام المجر بتشكيل "متحفظ"

اسكوتلندا
اسكوتلندا
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أعلن ستيف كلارك المدير الفنى لمنتخب اسكتلندا تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره المجر، وذلك بعد قليل على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وجاء تشكيل اسكتلندا كالتالى:
حراسة المرمى: أنغوس غون.
خط الدفاع: أنتوني رالستون، جاك هيندري، جرانت هانلي، سكوت ماكينا، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: سكوت مكتوميناي، جون ماكجين، كالوم ماكغريغور، بيلي جيلمور.
خط الهجوم: تشي آدمز.

ويتبقى أمل أمام منتخب اسكتلندا محتل المركز الثالث برصيد نقطة وحيده، من أجل التأهل لدور الـ 16 فى بطولة "يورو 2024"، فى حالة فوزه وهزيمة سويسرا محتلة الوصافة برصيد 4 نقاط، أمام منتخب ألمانيا المتأهل رسمى بعد حصوله على العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.


فيما ودع منتخب المجر البطولة بعد فشلة فى حصد اى نقاط خلال الجولتين الماضيتين، ليصبح رصيده صفر من النقاط.

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