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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع طرح مواد غذائية مخفضة بالمدن

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع طرح مواد غذائية مخفضة بالمدن
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وجه اللواء  أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا بضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا أهمية استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة “تخفيض الأسعار” .

وفي هذا السياق تابع الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط استمرار العمل بمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، ومواصلة سير العمل بمنافذ بيع السلع الغذائية بالادارة الزراعيه بشارع بورسعيد بجوار موقف المنيا بحى شمال المدينة

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