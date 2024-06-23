مفاجأة.. حضر ماييلي والمراقب وغابت جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز المقاولون

حصد المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز، جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والمقاولون بالدوري المصري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة توجه فيستون ماييلي لإستلام الجائزة وفقا لما هو متبع بعد كل مباراة بالدوري ولكنه تفاجئ أن الجائزة غير موجودة ولم تحضر إلى ملعب الدفاع الجوي ولم يتم تسليمها للاعب ليغادر “ماييلي” ومراقب اللقاء بدون تسليم الجائزة لعدم وجودها.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بنتيجة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 27 من بطولة الدوري.



وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وسجل هدفين، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز الثاني عشر على التوالي ليرفع الفريق رصيده إلى 62 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.