أسبوع دمـ ـوي.. 5 جرائم تقتل فرحة العيد الكبير في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة 5 جرائم دموية خلال الأسبوع المنقضي، فبدلًا من أن يقضي أهالي محافظة الأهرامات إجازة عيد الأضحى المُبارك وسط احتفالات ومظاهر بهجة، إلا أن أخبار الحوادث والجريمة كانت تتصدر المشهد، حيث وقعت 5 جرائم خلال إجازة عيد الأضحى قتلت فرحة العيد وحولت الحياة إلي لون الدماء.

وترصد «البوابة نيوز» أبرز جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

في البدرشين.. ذبح طالب والتخلص من جثته داخل سجادة



جريمة نكراء شهدتها مدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، بعدما أقدم 3 أشخاص علي قتل طالب داخل فيلا بالمجاورة الـ 9، بسبب خلافات مالية، وقام المتهمون بلف الجثة داخل سجادة وإلقائها بالقرب من نزلة الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين.

تلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من خفير بمنطقة الدائري الأوسطي دائرة القسم، مفاده العثور علي جثة ملفوفة داخل سجادة، بالانتقال والفحص عثر علي جثة شاب عشريني، ولم يعثر بحوزته علي أي مستندات تدل علي هويته.

بعمل التحريات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى «أحمد محمد»، 22 سنة، طالب، ومقيم بمدينة حلوان، بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي ويدعى عبدالرحمن العدوي، مُقيم بمدينة 15 مايو، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الجريمة، واستدراج المجني عليه فجر أول أيام العيد، داخل فيلا محل سكن المتهم الرئيسي بالمجاورة 9 بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات مالية بينهم، واستعان باثنين من أصدقائه، وقاموا بقتل المجني عليه ولف جثمانه داخل سجادة، والتخلص منها بنزلة الطريق الدائري الأوسطي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

في بولاق الدكرور.. بائع خردة يقتل زميله بسبب 50 جنيهًا



أقدم بائع خردة على قتل زميله ضربًا بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 50 جنيهًا، اقترضه المجني عليه من المتهم، ورفض سداده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة بائع خردة بجوار محل له، بها كدمات وإصابات ظاهرية وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائع خردة زميل المجني عليه بسبب إقراض المتهم للمجني عليه مبلغ مالي 50 جنيهًا ورفض سداده، فقام بضربه حتي الموت، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

في العمرانية.. زوج ينهي حياة زوجته ضربًا بسبب لحمة العيد



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوجته ضربًا بسبب خلافات أسرية وتشاجرها معه بسبب لحمة العيد في العمرانية.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تُفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها ضربًا بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

في منشأة القناطر

1- عاطل بذبح شقيقه الأصغر



أنهي عاطل حياة شقيقه الأصغر ذبحًا بسبب خلافات بينهما في مشاجرة داخل منزلهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية نكلا بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار ذبح.

بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان وأهل المتوفي، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات بينهما، حيث أقدم المتهم على ذبح شقيقه بسلاح أبيض سكين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت قوات الأمن علي المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

2- مصرع وإصابة أربعة في مشاجرة المناشي



لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات سابقة قبل 6 أيام خلال أيام العيد بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية المناشي بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شقيقين، وطرف ثان أربع أشخاص من أسرة واحدة نتج عنها إصابة عدد من الطرفين، تم ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وبعد مرور 6 أيام وردت إشارة من المستشفي تُفيد بوفاة أحد المصابين نتيجة تعرضه لطعنة نافذة.

