يورو 2024.. تشكيل هجومى لسويسرا أمام ألمانيا من أجل التأهل

أعلن مراد ياكين المدير الفنى لمنتخب سويسرا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره منتخب ألمانيا، وذلك بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالى:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: فابيان شار، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، سيلفان فيدمير.

خط الوسط: ريمو فريلير، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير، فابيان ريدر.

خط الهجوم: دان ندوي، بريل إيمبولو.



وتأهل منتخب ألمانيا، إلى دور الـ 16 بعد صدارة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفوزه فى الجولتين الأولى والثانية على أسكوتلندا والمجر، بينما يحتل المنتخب السويسرى الوصافة برصيد 4 نقاط، باحثًا عن الفوز لا محاله ليضمن التأهل للأدوار الإقصائية.