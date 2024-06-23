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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية بالمنيا

إزالة ٤حالات تعدي
إزالة ٤حالات تعدي على أراضي زراعية بالمنيا
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي، اليوم الأحد  إزالة 4 حالات تعدي منها حالتان  بحي غرب المدينه ، وحالتان بحي شمال المدينة،  والإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي  للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد

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ازالة التعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حالات تعدي مدينة مطاي