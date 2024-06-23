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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

22 يوليو بدء امتحانات الدور الثاني بتعليم الجيزة

اعتماد الدور الثاني
اعتماد الدور الثاني
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اعتمد  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

  • المرحلة الابتدائية
  • للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
  • المرحلة الإعدادية
  • للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤
  • إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م
  • الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م
  • بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤م
     
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