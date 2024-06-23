22 يوليو بدء امتحانات الدور الثاني بتعليم الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤
- المرحلة الابتدائية
- للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
- المرحلة الإعدادية
- للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤
- إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م
- الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م
- بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤م