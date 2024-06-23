يورو 2024.. هافيرتز يقود هجوم ألمانيا لمواجهة سويسرا

أعلن جوليان ناجيلسمان المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سويسرا، وذلك بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: أنتونيو روديجر، جوناتان غلاو تاه، ماكسيميليان ميتلشتيت، جوشوا كيميتش.

خط الوسط: روبرت أندريش، توني كروس، جمال موسيالا، إلكاي جوندوجان، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.



وتأهل منتخب ألمانيا، إلى دور الـ 16 بعد صدارة للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفوزه فى الجولتين الأولى والثانية على أسكوتلندا والمجر، بينما يحتل المنتخب السويسرى الوصافة برصيد 4 نقاط، باحثًا عن الفوز لا محاله ليضمن التأهل للأدوار الإقصائية.