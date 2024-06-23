اقرأ غدًا في «البوابة».. معارك طاحنة فى غزة وسقوط عشرات الشهداء خلال هجمات إسرائيلية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 24 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تراجع شعبية «ماكرون» ورئيس وزرائه

معارك طاحنة فى غزة وسقوط عشرات الشهداء خلال هجمات إسرائيلية

فى اليوم العالمى للخدمة العامة.. الرئيس السيسى يوجه التحية للعاملين بالجهاز الإدارى

الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق فى قصف بجوار مكتب الصليب الأحمر

فرنسا تتجه لتخفيض قواتها فى أفريقيا

«جالانت» يبحث فى واشنطن الوضع فى غزة والتصعيد مع حزب الله.. ومقتل مسئول بالجماعة الإسلامية فى لبنان جراء غارة إسرائيلية

بعد الهجوم الروسى على خاركيف.. «زيلينسكى» يطلب مزيد من الأسلحة

إصابة سفينة تجارية بأضرار بعد استهدافها قُبالة سواحل اليمن