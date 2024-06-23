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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يفقد جهود وليد الكرتي أمام سموحة

وليد الكرتي
وليد الكرتي
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يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي في المباراة المقبلة أمام فريق سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويلتقي بيراميدز مع سموحة يوم الجمعة 28 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية في لقاء الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحصل وليد الكرتي على بطاقة صفراء ثالثة في لقاء المقاولون العرب بالجولة 27 على إستاد الدفاع الجوي، ليتأكد غيابه أمام سموحة.

كما يفقد بيراميدز أيضا جهود المدافع الدولي أحمد سامي لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة بيراميدز والمقاولون التي انتهت منذ قليل بفوز الفريق السماوي بثلاثية مقابل هدف.

 

نادي بيراميدز المغربي وليد الكرتي بيراميدز مع سموحة بسبب الإيقاف الدوري المصري الممتاز