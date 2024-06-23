رئيس سمالوط يستمع لمشكلات المواطنين لإيجاد حلول لها

التقى الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الأحد عددًا من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة سمالوط للاستماع إلى طلباتهم ومشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، مؤكدا حرص جميع الجهات التنفيذية بمركز ومدينة سمالوط على بحث المشكلات المقدمة من المواطنين.



وأكد رئيس مدينة سمالوط على أهمية هذه اللقاءات وذلك بإيجاد حلول لجميع المشكلات التى تواجه المواطنين وتذليل كل العقبات من خلال الاستماع إلى مشكلاتهم واتخاذ كل الإجراءات الفورية فيما لا يخالف القانون.

وأكد أنه يسعى جاهدا لتلبية طلبات المواطنين كافة وتسيير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدى بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكل القطاعات.

وشدد رئيس مركز ومدينة سمالوط على جميع القطاعات الخدمية بالمركز والسادة رؤساء القرى والأحياء بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة للوقوف على مشكلات المواطنين والتواصل معهم والحل العاجل والفورى لها، وفقا للوائح والقوانين مؤكدا أن مكتبة مفتوح دائما لخدمة أهالى مركز ومدينة سمالوط.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن ضرورة التواصل مع المواطنين وتلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم.وايجاد الحلول المناسبة.

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