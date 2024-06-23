الإسماعيلية.. تنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍّ وبناء مخالف بالقنطرة شرق

نفذت الوحدة المحلية لقرية جلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الأحد، ثلاث حالات إزالة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كانت الحالة الأولى لمنزل من الطوب الأبيض (بدون ترخيص) غير مأهول بالسكان على مساحة ١٥٠ متر.

أما الحالة الثانية تنفيذ إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض (بدون ترخيص) بطول ٣٠ متر وارتفاع ٣ متر، بالإضافة إلى بوابة خرسانية وعمودين خرسانة.

بينما كانت الحالة الثالثة، تنفيذ إزالة لمنزل غير مأهول بالسكان (بدون ترخيص) على مساحة ١٠٠ متر، وجميع الإزالات السابق ذكرها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.