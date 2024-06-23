ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب غرق في نهر النيل بحلوان

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل، بكورنيش حلوان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، عن تعرض الشاب للغرق أثناء قيامه بانقاذ اخر.

وخيم الحزن علي سكان منطقة كفر العلو، التابعة لمدينة حلوان، عقب وفاة شاب غرقا بعد انقاذه اخر من الغرق، حيث شاهد الضحية شابا يتعرض للغرق في نهر النيل، فقفز وتمكن من اخرجه للشاطئ وخارت قواه وابتلعه النيل، ليلقي مصرعه.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الاهالي بمنطقة كورنيش النيل بكفر العلو، مفاده تعرض شاب للغرق.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعي "يوسف"، بعد تمكنه من انقاذ اخر تعرض للغرق، وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتمكن عدد من الصيادين من انتشال جثمان الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

التصريح بدفن جثة شبهة جنائية قسم شرطة حلوان في نهر النيل غرقا في نهر النيل