التصريح بدفن جثة شاب غرق في نهر النيل بحلوان

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثة شاب غرق بنهر النيل، بكورنيش حلوان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، عن تعرض الشاب للغرق أثناء قيامه بانقاذ اخر.

وخيم الحزن علي سكان منطقة كفر العلو، التابعة لمدينة حلوان، عقب وفاة شاب غرقا بعد انقاذه اخر من الغرق، حيث شاهد الضحية شابا يتعرض للغرق في نهر النيل، فقفز وتمكن من اخرجه للشاطئ وخارت قواه وابتلعه النيل، ليلقي مصرعه.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الاهالي بمنطقة كورنيش النيل بكفر العلو، مفاده تعرض شاب للغرق.

وبالانتقال والفحص تبين غرق شاب يدعي "يوسف"، بعد تمكنه من انقاذ اخر تعرض للغرق، وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتمكن عدد من الصيادين من انتشال جثمان الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

