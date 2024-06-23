مجلس الأمن يناقش الملف النووي الإيراني والصومال وأوضاع الشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن، صباح غد الإثنين (توقيت نيويورك)، جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الحالة في الصومال.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن غدًا يشهد أيضًا تقديم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، تقريرا عن تنفيذ القرار 2231، الذي أيد خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، ومن المتوقع أن تقدم السفيرة فانيسا فرايزر (مالطا)، تقريرا عن أعمال المجلس فيما يتعلق بالقرار، ويقدم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، السفير ستافروس لامبرينيديس، إحاطة بصفته منسق اللجنة المشتركة، التي أنشأتها أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة للإشراف على تنفيذها.

في غضون ذلك، يشهد بعد غد الثلاثاء انعقاد الجلسة الشهرية العادية بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، ويقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة في هذا الشأن، ثم تعقب ذلك، إحاطة إعلامية حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ومن المتوقع أن يقدم نائب المبعوث الخاص لسوريا نجاة رشدي ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسنجهام إحاطة عن الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن الأربعاء المقبل مناقشته السنوية المفتوحة بشأن الأطفال والصراع المسلح، ويتحدث كل من الممثل الخاص للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا، ونائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد باليونيسيف تيد شيبان، والأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب رئيس الحكماء بان كي مون، وممثلو المجتمع المدني.

ويوم الخميس القادم، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن إحاطة عن الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقدم الممثل الخاص للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى فالنتين روجوابيزا إحاطة تعقبها مشاورات مغلقة.

وأعلن مجلس الأمن عقد جلسة بشأن كوريا الشمالية عقب توقيع روسيا وكوريا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وبشأن انعقاد الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، من المقرر عقد عدة اجتماعات الأسبوع الجاري، حيث تعقد لجنة الأركان العسكرية غدًا اجتماعا رسميا حول الوضع في الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.

ومن المقرر أيضا عقد اجتماع رسمي للفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح غدا الإثنين، ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع قيام مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والصراع المسلح بتقديم تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في العراق.

ويشهد الجمعة، انعقاد لجنة مكافحة الإرهاب ويشمل التقييم الأولي والملاحظات بشأن الزيارتين اللتين قامت بهما لجنة مكافحة الإرهاب إلى مالاوي وكازاخستان.