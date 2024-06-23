خلال أيام.. الشعلة الأوليمبية تمر بدمياط

استقبل اليوم الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط بمكتبه اللجنة التنسيقية للجمعية الكشفية البحرية بدمياط للإعداد لاستقبال شعلة المؤتمر العالمى للكشافة في دورته 43 والتى تستضيفه مصر خلال شهر أغسطس، المقبل.

يذكر أن مسار الشعلة سيمر بمحافظة دمياط يوم 7/2 ، بمشاركة اللجنة التنسيقية للجمعيات الكشفية بدمياط والفرق الكشفية والجوالة بمراكز الشباب .

وأشار دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط إلي أن تنظيم المؤتمر الكشفي العالمى في دورته 43 بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة هو رسالة واضحة تؤكد أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في دعم الحركة الكشفية المصرية، وإيمان راسخ بدور الشباب في بناء الأمم مع تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط انه تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة " براعم " بدمياط الجديدة حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط للاهتمام بجميع جوانب لاعبي تنس الطاولة براعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي .

كما تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة ناشئين بالساحة

تستمر فعاليات أنشطة وبرامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة لمرحلة ( البراعم ) بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة بإدارة شباب كفر البطيخ للوقوف علي اخر المستجدات لمرحلة البراعم ومتابعة سير العمل خلال الفترة القادمة .

يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين يمثلوا مصر في المحافل الدولية ، نشر الوعي بالثقافة الرياضية و غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين ، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة ،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية ،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة .

