بلقيس للمره الأولى في موازين: لا أعرف سبب غيابي عن مواسم السعودية

للمرة الأولى تشارك الفنانة بلقيس فتحي في مهرجان موازين وهي المشاركة التي تعتبرها بلقيس محطة أساسية في مشوارها الغنائي.

وتقدم بلقيس لأول مرة أغنيتين لنجمين كبار من نجوم المغرب وهما أغنية عيشي يا بلاي عيشي لمحمود الادريسي ، وهزوا بنا الاعلام ل الحجه الحمداوية

ووصفت بلقيس مهرجان موازين أنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى علي مستوى العالم.

وعلى هامش حفلها الغنائي أدلت بلقيس في تصريحات صحفية أنها غنت بكل اللهجات العربيه واللهجة المغربية البعض يراها صعبه لكنها أتقنتها بسهولة لأكثر من سبب وهو ان حب الموسيقي والثقافة جعلوني ارتبط بالشعب المغربي بجانب وجود عدد من اصدقائي مغاربة .

وقالت بلقيس انها عربية قبل ان تكون تحمل جنسية أخرى فهي ترى نفسها يمينه اماراتية مغربية لبنانية خليجيه وتفتخر بعروبتها .

وعند سؤالها في المؤتمر الصحفي عن سبب غيابها عن مواسم السعودية الغنائية هذا العام رغم نجاحها في اكتر من حفل في المملكه العربية السعودية الأعوام السابقة قالت ان هذا السؤال يجب ان يتم توجيهه لمسؤولي موسم الرياض وليس أنا.

خاصة أنني اكثر عدد من الجمهور في حضور حفلاتي أراه من الجمهور السعودي وآخر حفلاتي في القاهرة كان المهور السعودي هو اكثر الحاضرين فهو محب للفن وغير مجامل وعلاقتي بيه كبيره لذلك لم يكن لدي معلومة عن سبب تواجدي هناك هذا العام.

ونفت بلقيس فكره رفضها خوض التمثيل وأنها تنتظر عملاً يليق بيها وشخصية تجعل الناس تقول أنها عملت قفزة في مسيرتها الفنية وليس لمجرد التواجد فقط.

يذكر ان مشاركة بلقيس في مهرجان موازين هي المشاركة الأولى لها في دورته الـ 19، عقب توقف دام لـ4 سنوات، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، في العاصمة المغربية الرباط.