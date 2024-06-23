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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي: 25% نسبة تسعير الكربون عالميا

الاقتصاد الاخضر
الاقتصاد الاخضر
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كشفت مجموعة البنك الدولي عن تخطي عمليات تسعير الكربون لنحو 25% مما هي عليه الأن للحد من الانبعاثات الكربونية والتي كانت في أوقات سابقة لا تتخطى 7%.

قال تقرير البنك الدولي إن عمليات تسعير الكربون تعد من الأدوات التي قد تكون متاحة لصناع السياسات في البلدان التي تواجه ظاهرة الانبعاثات الكربونية، للحد منها ومواجهتها.

أشار التقرير إلي أن إيرادات تسعير الكربون بنهاية العام الماضي وصلت إلى 104 مليارات دولار وهو في طريقه للنمو والتطور، موضحا أن هناك تركيزا على تخصيص الجانب الأكبر من عمليات التسعير للبرامج المتعلقة بالمناخ والطبيعة .

واستطاعت مجموعة البنك تطبيق 75 أداة لتسعير الكربون في عدد من الدول من بينها أستراليا والمجر وسلوفينيا والمكسيك.

 

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