رئيس البرلمان العربي يشيد بإسهامات المرأة العربية في المجال الدبلوماسي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن المرأة العربية تبوأت خلال السنوات الأخيرة مكانة متميزة ومتطورة في العمل الدبلوماسي بمساريه الرسمي والبرلماني، لافتًا إلى مساهمتها الجديرة بالاهتمام من خلال مناصب دبلوماسية رفيعة تبوأتها المرأة وتمثيل بلدها في دوائر صنع القرار وفي مختلف الموائد والمحافل الدولية والإقليمية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي، والذي يحتفي به العالم في الرابع والعشرين من شهر يونيو من كل عام.

وأعرب "العسومي" عن فخره واعتزازه بالقفزة النوعية التي شهدتها الدول العربية في مجال تمكين المرأة، ومشاركتها الفعالة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في الإدارات العليا، وبخاصة في المجال الدبلوماسي، مؤكدًا أن المرأة العربية أصبحت جزءًا رئيسيًا في الكادر الدبلوماسي العربي، نظرًا لما حققته في هذا المجال من إنجازات كبيرة.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن هذا اليوم يمثل محطة مهمة نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في المجال الدبلوماسي؛ تقديراً وعرفانًا بإسهامات المرأة الإيجابية في العمل الدبلوماسي وتقديراً لجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثمناً الأهمية الكبيرة التي تلعبها المرأة العربية ودورها المحوري الذي تمارسه في الدبلوماسية، كونها جزء لا يتجزأ من نسيج العمل الدبلوماسي وصنع واتخاذ القرار. البرلمان العربي يشيد بإسهامات المرأة العربية في المجال الدبلوماسي، ويؤكد أنها تبوأت مناصب مهمة إقليميا ودوليا



