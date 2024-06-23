ذكرى ثورة 30 يونيو.. أنشطة مكثفة لـ قصور الثقافة بالمحافظات

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني أنشطة مكثفة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو بالمحافظات كافة، تنطلق اليوم الأحد 23 يونيو من محافظة الفيوم بمكتبة مطرطاس.

كما يشهد ستاد دمياط احتفالية غدا الإثنين في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى لقاء تشهده الإدارة الاجتماعية بالسرو بعنوان "الهوية الوطنية وتعزيز الوعي لدى الشباب"، وآخر بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إرادة شعب" ببيت ثقافة سنديون بالقليوبية، وغيرها.

ومن المقرر أن تنظم الهيئة بمواقعها وبأماكن التجمعات بالقاهرة والمحافظات عددًا ضخمًا من الاحتفاليات الفنية يوم 30 يونيو تزامنا مع ذكرى الثورة، وذلك بمشاركة فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية أبرزها حفل "ثورة الهوية" بمسرح السامر بالعجوزة ويتضمن أوبريت بمشاركة الفرقة المصرية للموسيقى والغناء.