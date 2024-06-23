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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل إصابة لاعب الإسماعيلي محمد فوزي

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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كشف الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي ، تفاصيل إصابة محمد فوزي، حارس مرمى الفريق، بعد خروجه مصابا من مباراة مودرن فيوتشر.

وقال الدكتور هشام إن فوزي يعاني من شد في العضلة الضامة، على أن يخضع الحارس للاختبار خلال 24 ساعة، لتحديد مدى جاهزيته لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها 27 يونيو الجاري، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري، بداية من الغد دون راحة.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقيادة الكابتن إيهاب جلال، خوض الفريق مرانه غدا في السادسة مساءً، استعدادا لمواجهة المصري.

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