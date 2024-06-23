ننشر الخطة التصحيحية لمستشفى كفر البطيخ في دمياط

عقد اليوم الأحد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط لجنة مكبرة بمستشفى كفر البطيخ المركزى وذلك للإطمئنان على انتظام سير العمل و متابعة مستوى الخدمات الطبيه للمواطنين ومدي إنضباط الأطقم الطبية بالمستشفى كفر البطيخ المركزي.



شملت اللجنة الفرق الاشرافية التابعة لمديرية الصحة بحضور الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و مديرى بعض الادارات الفنية بمديرية الصحة.

وتابع والفرق الاشرافية جميع الخدمات بالمستشفى و اوجه القصور و مواطن التحديات و انتهى اليوم باجتماع لعرض كافة السلبيات التى حصرتها جميع لجان المرور بالاضافة الي وضع خطة تصحيحية محددة بمدى زمنى للتغلب على اوجه القصور و السلبيات الموجودة بالمستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة اقسام الإستقبال والحضانات والأطفال والنساء والعمليات والمعمل و العيادات الخارجية بالمستشفى لمتابعة سير العمل بتلك الأقسام بالمستشفى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات .

وشدد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام والإنضباط لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى والإلتزام بأماكن عملهم وتأدية خدماتهم على اكمل وجه لأهالينا من المرضى مؤكدا ان التهاون في حق المريض امر لن يقبله مطلقاً وان المستشفيات تعمل على مدار الساعة ولابد من تواجد الأطباء والتمريض والكوادر الفنيه بها لتقديم الخدمة الطبية و اصلاح او اعطال تحول دون تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين .