بيراميدز يقلب الطاولة على المقاولون ويحلق على قمة الدوري

حول فريق بيراميدز تأخره بهدف إلى فوز كبير على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الفريق السماوي الانتصارات محققًا الفوز رقم 12 على التوالي، ليحلق بعيدًا على قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز في رحلة التتويج باللقب الأول في تاريخه.

سجل ثلاثية بيراميدز فيستون ماييلي “هدفين” في الدقيقتين 59 و68 وإبراهيم عادل في الدقيقة 63، بينما سجل هدف المقاولون العرب الوحيد اللاعب جوزيف أوشايا في الدقيقة 19 من خطأ أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

بهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بينما يتأزم موقف المقاولون العرب الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة وأصبح مهددا بالهبوط.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فخري لاكاي - دودو الجباس

تشكيل المقاولون العرب

أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد عبدالعزيز مودي وفاروقا نور الدين ومحمد هاني تريكا وأمير عابد

خط الوسط: أحمد الشيمي ومحمود مانجا ومحمد عبدالناصر

خط الهجوم: جوزيف أوشايا وأمادو أنياص ومحمود وادي.

وتضم دكة البدلاء عامر عامر وأسامة النجار وزياد فرج وياسين ياسر وعمر سافيولا وعبدالرحمن خالد جبنة وعمار جندي وفراس بن عايفيه ومهند محمد.