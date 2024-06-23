نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات تجوب مسارح قصور الثقافة بالمجان

بعد نجاحها الكبير في احتفالات عيد الأضحى المبارك، تجوب الدراما الاستعراضية "نوستالجيا 80 / 90" مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الأيام المقبلة، ضمن برنامج تقدمه الهيئة برئاسة عمرو البسيوني، خلال الإجازة الصيفية في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، الدراما الاستعراضية التي تقدم بالمجان في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 28 يونيو، ثم تقام مرة أخرى لمدة 5 ليال بمسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء بدءا من 2 يوليو المقبل، وتنطلق بعدها إلى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بقصر ثقافة الأنفوشي بدءا من 18 يوليو، ومنها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

"نوستالجيا 80 / 90"

"نوستالجيا 80 / 90" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أداء تمثيلي خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، ومحمد الرز، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

إسترجاع ذكريات الماضى

والعرض يهدف لاسترجاع ذكريات الماضي والتعريف بالتجارب الفنية المصرية الشهيرة التي ارتبطت بشكل كبير في أذهان الكثيرين، من خلال تقديم جرعة مكثفة من المَشاهد والاسكتشات الفنية والفقرات الغنائية سواء للأعمال الدرامية، السينمائية، المسرحية، الأغاني، البرامج التليفزيونية، والمواد الإعلانية مع إعادة توزيعها بشكل جديد.