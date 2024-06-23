تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف بمركزي أبوصوير والقصاصين الجديدة

نفذت الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الغربية بمركز ومدينة أبوصوير، بالإسماعيلية اليوم الأحد إزالة فورية لشدة خشبية (بدون ترخيص)، لدور ثانٍ علوي، على مساحة 100 متر تقريبًا بمنطقة الجزارين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأجرت الوحدة المحلية لقرية أم عزام، بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، إزالة فورية لشدة خشبية لإقامة سقف خرساني (بدون ترخيص)، على مساحة 100 متر بعزبة أبو وهبة.

وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.