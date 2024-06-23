بوتين: مستقبل روسيا يعتمد على جيشها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مستقبل بلاده يعتمد على جيشها الذي يقوم بمهام على الخطوط الأمامية.

وأضاف بوتين، وفق وكالة (تاس) الروسية خلال لقاء اليوم الأحد مع خريجي الجامعات العسكرية في الكرملين: "اليوم، نعتمد الكثير على القوات المسلحة، وهي مستقبل بلادنا".

وتابع بوتين مخاطبا الخريجين: "ربما يتم تحديد الأمور الأكثر أهمية الآن بواسطتكم أنتم ورفاقكم على خط المواجهة"، مضيفا "أنا مقتنع، وليس لدي أي شك في أننا سنحقق كل ما نخطط له".

شارك في الاجتماع أكثر من 600 خريج من الجامعات العسكرية الروسية.