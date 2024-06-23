خبير: الثانوية العامة لا تزال تُمثل "بعبع" للأسرة المصرية

قال الكاتب الصحفي هاني البدري، المتخصص في شؤون ملف التعليم، إن هناك العديد من الوزارات تُشارك في تنظيم امتحانات الثانوية العامة مثل وزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية والجيش، سواء من ناحية الجاهزية، أو من ناحية التأمين.

وأضاف "البدري"، خلال حواره مع الإعلامية غادة عبد السلام، ببرنامج "على أرض مصر"، المذاع على الفضائية "الثانية المصرية"، أن هناك 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، منهم 81 طالبا داخل السجون، و38 طالبا داخل مستشفى السرطان 57.

ولفت إلى أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأسبوع الماضي بامتحانات غير مضافة للمجموع، وهذه المواد هي مواد نجاح ورسوب، ولكنها لا تؤثر على المجموع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشكاوى من الطلبة حول جاهزية بعض اللجان لأداء الامتحانات.

وأشار إلى أن وزارة التربية وجهت بتوفير كل سبل الراحة للطلاب سواء من ناحية التجهيزات أو تأمين اللجان، وتوفير التهوية والمراوح في اللجان، ولكن بعض اللجان لم تحتوِ على التهوية المناسبة، ولهذا وجهت التربية في بيان رسمي على أهمية توفير المراوح في اللجان في ظل الحر الشديد.

وأكد أن وزارة التربية أعلنت عن ضبط بعض الطلاب الذين صوروا الامتحانات في محاولة للغش، وتمت إحالتهم للتحقيق، مشيرًا إلى أن الطالب الذي يضبط يغش يُعاقب بالحرمان من جميع الامتحانات هذا العام، والعام الذي يليه.

ونوه بأن امتحانات الثانوية العامة امتحانات قومية، ولن يقبل أحد وجود غش، أو حصول الطالب على نتيجة غير حقيقية أو غير مقيمة لمستواه، مشيرًا إلى أن هناك بعض جروبات الغش على التليجرام، يقوم عليها بعض الأفراد غير المعروفين.

واختتم أن الثانوية العامة لا تزال تمثل "بعبع" للأسرة المصرية، لأن هذه الامتحانات هي من تُحدد دخول الطالب إلى الجامعة أو الكلية المناسبة.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&si=t_RBHiH2QrY-_6B0&v=KEDXvg4ki90&feature=youtu.be