خطأ الشناوي يمنح المقاولون التقدم على بيراميدز في الشوط الأول.. صور

حسم فريق المقاولون العرب الشوط الأول متقدما على بيراميدز بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف المقاولون عن طريق اللاعب جوزيف أوشايا من تسديدة أخطأ أحمد الشناوي حارس بيراميدز في التعامل معها لتسكين شباك الفريق السماوي عند الدقيقة 19.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يمتلك المقاولون 19 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الدوري وأصبح مهددا بالهبوط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - دودو الجباس

تشكيل المقاولون العرب

أعلن معتمد جمال المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد عبدالعزيز مودي وفاروقا نور الدين ومحمد هاني تريكا وأمير عابد

خط الوسط: أحمد الشيمي ومحمود مانجا ومحمد عبدالناصر

خط الهجوم: جوزيف أوشايا وأمادو أنياص ومحمود وادي.

وتضم دكة البدلاء عامر عامر وأسامة النجار وزياد فرج وياسين ياسر وعمر سافيولا وعبدالرحمن خالد جبنة وعمار جندي وفراس بن عايفيه ومهند محمد.