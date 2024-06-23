رئيس الزمالك لـ"البوابة نيوز": لن نلعب مباراة القمة أمام الأهلي

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أنه متمسك بالحصول على حقوق ناديه الشرعية ولا توجد نية للتنازل عنها في الفترة الحالية أو التغاضي عن أي تجاوزات في حق النادي.



وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ "البوابة نبوز"، إنه ما زال مصممًا على موقفه والبيان الذي صدر بعدم خوض أي مباريات في الدوري بالدور الثاني حتى تلعب جميع الفرق مبارياتها المؤجلة للحصول على مبدأ تكافؤ الفرص وهذا حق أصيل وشرعي .



وتابع: الزمالك تعرض لظلم كبير في الفترة الماضية من جميع أضلاع المنظومة الرياضية في مصر ولكن طفح الكيل ولم ولن نفرط في أي حق من حقوق النادي أو جماهيره في الفترة المقبلة، وجميع أعضاء المجلس متفق على الاستمرار في طلباتنا التي ذكرناها في البيان الرسمي".



وأضاف: الفريق لن يلعب مباراة الأهلي المقبلة مهما كانت الخسائر حتى يلعب الأهلي جميع مبارياته في الدور الأول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي تحدثنا عنه في الفترة الماضية وهذا حق أصيل لنا ونرفض جميع الحلول التي قدمت لنا لانها غير مرضية نهائيا.



وأردف ان الزمالك نادٍ كبير وعريق ولديه جماهير كبيرة وما يحدث معنا في الفترة الماضية أكثر من اللازم ولا يتحمله أحد من أخطاء تحكيم وظلم في تكافؤ الفرص.

