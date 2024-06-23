غموض حول إنهاء موظف لحياته من الطابق الـ15 بمبنى وزارة الزراعة بالدقي

واقعة مأسوية شهدتها منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، عندما جاء موظف في إجازة مرضية لمدة عامين تنتهي في شهر نوفمبر المقبل من مسقط رأسه بأبشواي الفيوم إلى محل عمله بوزارة الزراعة في الدقي لينهي حياته قفزا من الطابق الـ15 وسط غموض يحيط بالحادث.

جثة طائرة من فوق وزارة الزراعة بالدقي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو، من أعلى مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "خالد" سائق، موظف في إجازة مرضية لمدة عامين تنتهي في شهر نوفمبر القادم، حيث جاء المتوفي من مسقط رأسه بمنطقة أبشواي محافظة الفيوم إلي مبنى وزارة الزراعة بمنطقة الدقي محل عمله لإنهاء حياته قفزا من الطابق الـ15، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما رجحت التحريات مرور المتوفى بأزمة نفسية نتيجة معاناته من انزلاق غضروفي وأخذه إجازة مرضية تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.