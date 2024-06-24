السيناريست صلاح الجهيني في حوار خاص لـ«البوابة»: تقديم 3 أجزاء من «ولاد رزق» لم يكن سهلًا.. والفيلم يعتمد على ألعاب الذكاء.. أسعدتني ردود الأفعال على الجزء الثالث وكان هناك إجماع بأنه الأفضل

«الشايب» مُرتبط بعالم «ولاد رزق».. وسيتم تعديل السيناريو بعد أحداث الجزء الثالث

الإنتاج السينمائي الضخم رفع سقف التوقعات لدى الجمهور بشكل غير مسبوق

أتمنى أن أقدم عملًا دراميًا عبر المنصات الإلكترونية

نجح السيناريست صلاح الجهيني، في فرض نفسه على الساحة الفنية، بعد أن قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال السينمائية الناجحة والتي كان من أبرزها سلسلة أفلام ولاد رزق، حيث عرض مؤخرًا الجزء الثالث من الفيلم، حيث نجح الفيلم في أجزائه الثلاثة في تصدر إيرادات شباك التذاكر، وبشكل خاص الجزء الثالث والذي أشاد به الكثيرون.

وفي حوار خاص لـ«البوابة»؛ تحدث السيناريست صلاح الجهيني، عن التحضير للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، وأبرز الصعوبات التي واجهها خلال كتابة الفيلم، كما تحدث عن فيلمه السينمائي الجديد الشايب، وعلاقته بفيلم ولاد رزق، ومزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي..

* كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على الفيلم.. وهل كنت تتوقع النجاح الذي حققه؟

- أسعدتني للغاية ردود أفعال الجمهور الذي شاهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، خاصةً وأنه كان هناك إجماع أن الجزء الثالث أفضل من الجزء الثاني، وهذا كان أكثر شيء كنت أتمناه، والفيلم به العديد من العناصر التي ساهمت في نجاحه حيث إن الإنتاج ضخم ومتميز.

كما أن الفيلم من إخراج طارق العريان وهو مخرج كبير ومتميز وبصمته كانت واضحة في الفيلم، بجانب أن الفيلم يضم عددًا كبيرًا من النجوم المتميزين الذين شاركوا في الجزء الثالث من الفيلم، ومن أبرزهم الفنان أحمد عز الذي جمعتني به في العديد من الأعمال الفنية، وهو نجم كبير ومتميز.

* حدثنا عن التحضير للشخصيات الجديدة في الجزء الثالث.. وما هي أكثر الشخصيات التي أخذت منك مجهودًا خلال كتابتها؟

- جميع الشخصيات الجديدة التي ظهرت في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، أخذت مني مجهودًا كبيرًا خلال كتابة السيناريو كي تظهر بشكل متميز خلال الأحداث، وبشكل خاص الشخصية التي قدمها الفنان أحمد الرافعي، خلال أحداث الجزء الثالث، كي تنضم تلك الشخصيات الجديدة إلى عالم ولاد رزق، هذا بجانب تطوير الشخصيات الرئيسية التي ظهرت في الأجزاء السابقة من فيلم ولاد رزق.

* ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال تقديم الجزء ثالث؟

- هناك عدة صعوبات واجهتها خلال كتابة الجزء الثالث، وكان أول تلك الصعوبات هو مقارنته بالجزء الأول والجزء الثاني، وبالتالي ارتفعت سقف التوقعات لدى الجمهور بأن يكون الجزء الثالث أعلي.

وكان لا بُد من التميز في كتابة الجزء الثالث وتقديم أحداث جديدة ومثيرة كي ينال إعجاب الجمهور، وكان من الصعوبات التي واجهتها أيضا، هو انسحاب اثنين من نجوم الفيلم قبل أيام من بدء التصوير.

* هل الإنتاج الضخم للجزء الثالث من «ولاد رزق» ساعدك ككاتب سيناريو على تقديم الفيلم الذي كنت ترغب به؟

- الإنتاج السينمائي الضخم رفع سقف التوقعات لدي الجمهور بشكل غير مسبوق، وهذا حملني مسئولية كبيرة كي أقوم بكتابة سيناريو جيد ومتميز كي يكون عند مستوى التوقعات.

* هل تفضل بشكل عام تقديم عدة أجزاء من الأعمال الفنية الناجحة؟

- لا بالعكس، أنا أعتقد أن تقديم عدة أجزاء من عمل فني مثل فيلم ولاد رزق، أصعب بكثير، خاصة وأن الفيلم يعتمد بشكل كبير على ألعاب الذكاء مع الجمهور، وأعتقد أن تقديم عمل فني مثله يعتمد على ألعاب الذكاء لثالث مرة شيء في منتهى الصعوبة.

* هل انتهيت من كتابة فيلم الشايب.. وهل أحداث الفيلم متصلة بـ«ولاد رزق»؟

- أحداث فيلم الشايب والذي من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، متصلة بعالم «ولاد رزق»، ومن المُقرر أن يتم تعديل سيناريو فيلم الشايب بعد أحداث الجزء الثالث من «ولاد رزق».

* هل من الممكن أن تتجه إلى الدراما خلال الفترة المقبلة؟

- أتمنى أن أقدم عملًا دراميًا ولكن سيكون عبر المنصات الإلكترونية، لأنني أظن أن شكل وأسلوب كتابتي سيكون أنسب عبر المنصات، كما أعتقد أن المنصات نجحت في تحقيق نجاح كبير خلال الآونة الأخيرة، ونجحت في جذب شريحة كبيرة من الجمهور الذي يتابعون الأعمال الدرامية التي يتم عرضها عبر المنصات، نظرًا لما تتمتع به مزايا.