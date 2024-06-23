نائبة محافظ القاهرة تبحث مقترح إنشاء مجمع للصناعات النسيجية بالأسمرات

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لبحث مقترحات استغلال قطع أرض فضاء بنطاق حي الأسمرات وإنشاء مجمع للصناعات النسيجية بها لتوفير فرص عمل وتدريب قاطني المدينة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ان الهدف من المشروع هو استغلال الأراضي الفضاء بمشروعات تعود بالفائدة العظمي على أهل الحي ومنها قطعة أرض بمدينة الاسمرات على مساحة 8 أفدنة من خلال إقامة مجمع للصناعات النسيجية بها لتوفير فرص العمل لقاطني المدينة والبالغ عددهم 100 الف نسمة والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي بالمنتجات عالية الجودة واتساع النشاط ليشمل التصدير للخارج .

وتخلل الاجتماع مناقشة مكونات المشروع والذي يتكون من مصنع للملابس الجاهزة ومصنع للمفروشات ومصنع للتطريز والطباعة الرقمية الى جانب إنشاء مركز للتدريب و معرض للمنتجات .

حيث اطلعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال اللقاء وعبر عرض تقديمي تحديد مساحات المصانع والعوامل المؤثرة في ذلك ومنها الطاقة الانتاجية ونوعية الخامات والمنتجات والمعدات والآلات من حيث الحجم والاشتراطات الخاصة بالتركيب وحجم العمالة والخدمات المتوفرة لهم الى جانب تسلسل العملية الانتاجية لتوفير الاقسام اللازمة لذلك .

وفي نفس السياق جرى بحث الاشتراطات التقنية و الهندسية ومنها الأمن والسلامة وتوفير المرافق الخدمية والصناعية ومصادر الطاقة خاصة مصادر الطاقة النظيفة والاعتماد على الطاقة الشمسية الى جانب المكاتب الادارية والاحتياجات الاساسية لتأسيس المباني لتحقيق عنصر الجودة و تطوير مهارات العاملين و توفير ايدي عاملة متقنة عبر انواع من الصناعات المختلفة لتوفير الملابس الجاهزة و المفروشات والملابس الرياضية و الماركات العالمية من خلال الاقسام المتعددة ومنها اقسام التصميم وتخطيط الإنتاج والتجهيز و الخياطة والتفصيل والقص والطباعة الرقمية وضبط الجودة والتسويق والمخازن الى جانب الإدارات المالية و شئون العاملين باعتبار صناعة النسيج احد اهم الصناعات التي تتميز بكثافة الأيدي العاملة بها.