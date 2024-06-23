أوقاف مطروح تفتتح البرنامج الصيفي للطفل.. صور

شهد مسجد التنعيم بإدارة أوقاف غرب مطروح، اليوم الأحد، احتفالية كبرى لافتتاح الموسم التثقيفي الصيفي للنشء، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



افتتح فعاليات البرنامج حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، بحضور قيادات الدعوة بالمديرية محمد مصطفى مدير الدعوة، وسامي عبيد مدير شؤون الإدارات، وإبراهيم الفار مدير المتابعة، وأنور بسيوني مسؤول الثقافة والإرشاد بالمديرية، ومديرا إدارتي شرق وغرب.

وكيل أوقاف مطروح: البرنامج الصيفي للطفل يعمل على تربية النشء وتعليمه آداب وأخلاق الإسلام



قدم الحفل محمد مصطفى مدير الدعوة، واستهل الاحتفال بقراءة قرآنية للنشء أحمد أيمن عويس، وتحدث وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح عن أهمية البرنامج الصيفي للطفل، والذي يقوم على تربية النشء وتزكيته وتعليمه أخلاق الإسلام وآدابه والقيم النبيلة التي يغرسها الإسلام في النشء من الحوار البناء والاحترام للآخر وحب الوطن والتعاون والتكافل ومواجهة السلوكيات الخطرة كالتنمر والشائعات المغرضة والاعتداء على المال العام والتدخين والمخدرات.



كما أن البرنامج يقوم على القدوة الحسنة في رجالات الأمة ونسائها والذين أثروا الحياة بصالح الأعمال ليقتدي بهم الأطفال، كما أنه يهتم بالعلم والتعلم والإبداع وإطلاق المواهب في الشعر والنثر والرسم

ولا يخلو من الترفيه في زيارات ميدانية لأماكن تاريخية وثقافية وشواطيء وتعرف النشء على البيئة المحيطة بهم، وجمع من الأئمة والواعظات بالمديرية.

واشتمل الحفل على فقرات إنشادية وقرانية وترفيهية قدمها بعض من أطفال البرنامج المتميزين، كما تخلل فقرات الحفل عقد مقرأة شاملة للأئمة وأطفال البرنامج التثقيفي الذين يتعلمون على أيديهم.

وكيل أوقاف مطروح يوزع الهدايا على الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي



وفي ختام الحفل وزع وكيل الوزارة بعض الهدايا على الأطفال تحفيزا لهم وتكريماً للمتميزين منهم.



وصرح وكيل الوزارة قائلا “مثل هذه الاحتفالات لن تكون قاصرة على بداية الموسم فقط وإنما سننتقل باحتفالاتنا بالنشء والأطفال بين معظم المساجد التي من المقرر انعقاد البرنامج الصيفي للطفل هذا الموسم؛ تحفيزا وتكريما لأطفالنا وتشجيعا لهم وبخاصة في الأماكن الحدودية في السلوم وسيوة والقارة أم الصغير وقرى البنجر”.

افتتاح البرنامج الصيفي للطفل بمطروح

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