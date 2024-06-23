الفنانة ليلى عز العرب في حوار لـ"البوابة نيوز": تمصير مسلسل "مفترق طرق" احترافي ونال استحسان الجمهور.. العمل مع "يحيى الفخراني" فخر والتمثيل مع خالد النبوي ممتع

أعمال الأطفال مهمة للغاية ويجب ألا نترك الغرب يتوغلون إليهم بأفكاره

السوشيال ميديا كثيرًا ما تعتمد على الإشاعات والتصريحات غير الصحيحة من أجل الترند

وفاة زوجي أكثر لحظة فارقة ومؤثرة في حياتي، أنا كنت خارج مصر ودي كانت مفاجأة مضاعفة، ملحقتش أودعه

تمكنت الفنانة ليلى عز العرب في إثبات موهبتها الفنية في السنوات الأخيرة بجدارة، بعد أن شغلت مناصب مرموقة في الشركات والبنوك، حيث قررت في عام 2000 أن تبحث عن موهبتها في مجال الفن، ونجحت في أن تقدم عددًا من الأدوار الثانوية التي أثبتت من خلالها جدارتها وفتحت لها الأبواب لتقف أمام كبار النجوم.

وشاركت الفنانة ليلى عز العرب في مسلسل "مفترق طرق" المقتبس من المسلسل الاجنبي "The Good Wife"، وبالرغم من ذلك حققت النسخة العربية من العمل نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا منذ بداية عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

يضم العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب الفنانة ليلى عز العرب، وهم: هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، هدى المفتي، وآخرون، والعمل من تأليف شريف بدر الدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وفي حوار خاص لـ "البوابة"؛ كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "مفترق طرق"، ومشاركتها في الموسم الرمضاني 2024، مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

* في بداية حديثنا، ما سبب نجاح مسلسل "مفترق طرق"، وما الذي جذبك في العمل؟

** الأعمال الدرامية الاجتماعية دائمًا، ما تجذب الجمهور نحو قصتها، إلى جانب أن مسلسل "مفترق طرق" تم تمصيره باحترافية، وهذا عامل آخر في جذب متابعيه نحوه، كل عمل اجتماعي يجذب الجمهور، الذي جذبني السيناريو يمس الأسرة المصرية وتماسكها في الشدائد.

* في أولى حلقات المسلسل، قدمت الجدة نصائح لأحفادها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، هل ترى الفنانة ليلى عز العرب أن الأجيال الجديدة تحتاج لهذه النصائح؟

** نصائح الجدة مفيدة لأن النظام مطلوب، أما شخصية "الحماة" مع الفنانة الجميلة هند صبري، من الوهلة الأولى بأنها صعبة في التعامل، لكن لم تكن بالشكل المألوف الذي يعرفه الكثيرون، الشخصية لم تكن الحماة بهذا الشكل.

وهناك سبب وراء تحسن العلاقة الحماة، وزوجة ابنها "أميرة الألفي" الشخصية التي تقدمها الفنانة هند صبري، هي أن النوايا التي بداخل كل منهما طيبة، العلاقة تتحسن لأن الشخصيتين طيبتان ونيتهم الخير.

* هل توقعتي نجاح المسلسل، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، كيف كانت كواليس العمل والتعامل مع هند صبري؟

** توقعت النجاح لأن الجمهور يحب الأعمال التي تتناول الحياة الاجتماعية، وكانت كواليس العمل رائعة ومتناغمة وفيها الكثير من الصداقات، أما علاقتي بالأستاذة هند فهي علاقة ممتدة منذ أول أعمالنا سويًا.

* يُعرض مسلسل "مفترق طرق" على منصات إلكترونية ويكسر حاجز الـ 15 حلقة، ما رأيك في ذلك ؟

** عادة ما تعرض المنصات الإلكترونية أعمال فنية ذات الـ 15 حلقة لعدم إطالة الأحداث ولكن مسلسل "مفترق طرق" تصل عدد حلقاته لـ 45، هو نادر بالنسبة لعدد الحلقات ولكن الموضوع يتحمل.

*هل قالت الفنانة ليلى عز العرب عن الفنانة هدى الأتربي "معرفتهاش بعد عمليات التجميل"؟

** تداول هذا الكلام كثيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي ويكون الغرض الترند بغض النظر عن الحقيقة، اعتز بالفنانة هدى الإتربي لأنها جميلة على المستوى المهني والشخصي بجانب ذلك هى مُخلصة في مهنتنا ولها ظهور مميز هذا ما رأيته في مسلسل "مفترق طرق".

* ما هي اللحظات الفارقة في حياة الفنانة ليلى عز العرب؟

** وفاة زوجي أكثر لحظة فارقة ومؤثرة في حياتي، أنا كنت خارج مصر ودي كانت مفاجأة مضاعفة، ملحقتش أودعه، الصدمة كانت جامدة عليا والغريبة كان بقاله 5 سنين عمره ما وصلني المطار المرة دي وصلني.

لما بكلم ربنا طلبت منه أن يرحمه ويغفر له ويارب يكون راضي عنه وسألته الصبر، ودائمًا بصبر نفسي وبقول دا جوزي وسننا كبير عادي، بفتكر الأم اللي بتفقد أبنائها أصعب، الفقد دائمًا صعب إحنا كمصريين بندعي لأولادنا يجعل يومي قبل يومك، ولأني إنسانة مدمنة عمل أخدت الخبر وجالي أعمال وانشغلت.

* نجحت الفنانة ليلى عز العرب في تقديم أكثر من شخصية خلال موسم رمضان 2024 ؟ كيف كانت التجربة؟

** ظهرت في موسم رمضان بثلاث شخصيات وأعطيت لكل شخصية حقها وانجذبت لها وجسدتها بشكل مختلف، في مسلسل "عتبات البهجة" قدمت شخصية "دكتورة في الكونسرفتوار" العمل مع الفنان يحيي الفخراني فخر، أما عن مسلسل "إمبراطورية ميم" شخصية "حماة" العمل مع خالد النبوي ممتع وأنا أحب فيلم "إمبراطورية ميم"، لذلك كوني جزءًا من عمل كهذا أسعدني كثيرًا.

* هل واجهتي صعوبات في هذه الشخصيات؟ وماذا عن دورك في مسلسل "يحيى وكنوز" الذي يعتمد على أفكار الأجيال الصاعدة؟

** لم أجد صعوبات في العمل فقد حضّرت لدوري جيدًا والتزمت بتعليمات المخرج مجدي أبو عميرة والمخرج محمد سلامة وأديت الأعمال بسهولة وإتقان.

بالمناسبة، مسلسل "يحيى وكنوز" كنت من أشد معجبيه في الجزأين، لأن أعمال الأطفال مهمة للغاية، فيجب أن نخاطب هذا الجيل ولا نترك الغرب يتوغلون إليهم بأفكارهم، وفرحت عندما علمت أني سأكون في الجزء الثالث من هذا العمل المميز، من خلال تجسيد شخصية دكتورة ماجدة التي وقعت فريسة لعصابة تسرق الآثار.

* في نهاية حديثنا، ترى الفنانة ليلى عز العرب السوشيال ميديا إيجابية أم سلبية؟

**آ السوسيال ميديا كثيرًا ما تعتمد على نشر الإشاعات والتصريحات غير الصحيحة بشكل سريع، وهناك حالة من الاستغلال لها بصورة سلبية من أجل الترند حتى ولو كان على حساب الآخرين.