بيت العود يُقيم أمسية من "الموسيقى الفصحى" لـ مصطفى سعيد.. الأربعاء

يقيم بيت العود العربى بمقره ببيت الهراوي خلف الجامع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل موسيقي جديد وفريد من نوعه لفنان العود مصطفى سعيد، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل (26 يونيو).

ويقدم "سعيد" أمسية من الموسيقى الفصحى بعنوان (المقام العربي المعاصر)، تتناول معزوفات من الموسيقى العربية التي يعمل أستاذا لها منذ عام 2004 في بيت العود العربي فضلًا عن عمله أستاذًا في الجامعة الأنطونية ببيروت في لبنان منذ عام 2006.

سعيد فى القاهرة عام 1983، وتعرف على الموسيقى عندما كان طفلاً، وتعلم قراءة وكتابة النوتة الموسيقية عبر نظام (برايل) في سن مبكرة.. لاحقا درس في بيت العود العربي في القاهرة، وتعلم الموسيقى الغربية عبر المراسلات مع كلية (هالدي) للمكفوفين وضعاف البصر.

كما فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع "تحقيق المخطوطات" العام الحالي عن دراسته بعنوان "سفينة الملك ونفيسة الفلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، حيث قام بدراسة منهجية مستوعبة تبرز تمكنا في المادة العلمية، وقدرة على التحليل والفهم والنقد، وبذل أقصى جهدا في خدمة النص من جهة ترتيبه، وتقريبه للقارئ، وهو أول تحقيق متكامل بالمفهوم العلمي، فقد تضمن دراسة معمقة، وجداول إحصائية بالألحان والوصلات.